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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Şehitlere Saygı İçin Develer Davulsuz Güreşti

08 Ocak 2017 Pazar, 18:05
Şehitlere Saygı İçin Develer Davulsuz Güreşti
Şehitlere Saygı İçin Develer Davulsuz Güreşti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : İbrahim Kılınç
Kamera : İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Türkiye'de bir asırlık mazisi bulunan deve güreşlerinin doğduğu yer Germencik'te bu yıl 69.'su düzenlenen deve güreşlerinde develer davul-zurna çalınmadan güreştirildi. Milli birlik beraberlik mesajlarının verildiği güreşlerde vatandaşlar karşılaşmaları ellerinde Türk bayrakları ile izledi.
Germencik Alangüllü Arenası'nda sabah saatlerinde başlayan deve güreşlerine gelenlere Germencik Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın başkanlığında gerçekleştirilen güreşlerde yaklaşık 80 çift deve kıran kıran güreşti. Aydın, Muğla, Balıkesir, Denizli ve çevre illerden gelen develer güreş için havanın oldukça elverişli olması sayesinde en kızgın dönemlerinde olmaları hasebiyle kıran kırana güreşti. Zaman zaman urgancılar berabere kalan develeri ayırmakta güçlük yaşarken bazı develer bağladıkları rakiplerini yere devirerek tuş yaptı.
Son günlerde yaşanan teör olayları nedeniyle eğlence kısmının tamamen iptal edildiği güreşlerde davul zurna çalınmayıp şehitlere dua edildi. Aralarda ise "Türkiye'm" parçası seslendirildi.
Hain terör ve her türlü destekçilerini lanetlediklerini ve asla güzel ülkemizi bölüp parçalayamayacaklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Birlik ve beraberliğimizi önleyemeyecekleri gibi Ülkemizi asla bölemeyecekler. Böldürtmeyeceğiz. Yaşanan hain terör saldırıları nedeniyle festivalimizde eğlence kısmını iptal ettik" dedi.
Güreşlere Aydın ve çevre illerden gelen binlerce kişi izlerken aşırı soğuk nedeniyle arenaya gelemeyenler için de güreş baştan sonra canlı yayınlandı.
(İK)

08.01.2017 18:09:48 TSI
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