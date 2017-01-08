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Bolu'da eksi 18 derecede Sarıkamış şehitleri anıldı



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu'da Sarıkamış Şehitleri Abant Tabiat Parkı'nda düzenlene törenle anıldı. Eksi 18 derecede yapılan etkinliğe bin kişi katıldı.

10. yıl önce Sarıkamış harekatında donarak şehit olan askerler Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu Ülkü Ocağı İl Başkanı İsmail Akgül ve vatandaşlar katıldı. Kar yağışı ve eksi 18 derece soğukta düzenlenen anma törende ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdüler. Törende Kuran-ı Kerim okunması ve duaların ardından çorba dağıtıldı.

(BV-İÇ)



08.01.2017 18:16:58 TSI

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