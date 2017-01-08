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Samsun'da tüm okullar tatil



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, 9 Ocak Pazartesi günü 6 ilçede yaptığı kar tatilini il geneline uygulama kararı aldı ve bütün okulların tatil olduğunu açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın İbrahim Şahin, olumsuz hava şartlarından dolayı 09 Ocak 2017 Pazartesi günü Samsun İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Valimiz Sayın İbrahim Şahin ayrıca, aynı gün çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti" dedi.

(ED-MAY-Y)



08.01.2017 18:32:26 TSI

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