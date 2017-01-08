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Ünal: "Rejim değil, siyasal sistem değişikliği"

- AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Turizm Eski Bakanı Mahir Ünal, Anayasa değişikliğine karşı çıkan CHP'yi eleştirirken, '1961 anayasası değişirken siz neredeydiniz' diye sorarken, değişikliğin rejim değil, siyasal sistem değişikliği olduğunu açıkladı.



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Haber : Bekir Tosun

Kamera : Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda yapıldı. Toplantıya Turizm Eski Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl Başkanı Kadem Mete, Belediye Başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, kadın v e gençlik kolları üyeleri katıldı.

PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Bu toplantılarda partimizin çalışmalarını değerlendirmek için bir araya geliyoruz, fakat Türkiye gündemi o kadar çok değişken ki, sanki biz bu konulara duyarsız kalıyormuşuz gibi bir hissiyat uyandıracağı için değinmeden geçemiyorum. CHP'nin Genel başkanı 'Pazartesiyi bekleyin' diyerek bu toplumun üzerinde bazı olayların oluşabileceği izlenimi uyandırmıştır. Ben teşkilat mensubu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Acil eylem planı diyebileceğimiz ve ülkemizin sıkıntılı günlerinde sosyal medyadan yaptığınız paylaşımlarınızda sükuneti, kardeşliği, birliği, beraberliği ön plana alan paylaşımlara önem verin. Birilerinin kulvarına girerek ülkeyi germeye yönelik çabalarına alet olmayın" dedi.

"316 MİLLETVEKİLİ İLE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Nisan ayında yapılması beklenen bir referandum sürecinin olduğunu belirterek, "Daha önceki referandumda nasıl milletimizin olurunu aldıysak, bu referandumda da sizler ile birlikte teşkilat olarak dağ bayır koşturarak bu referandumdan da milletimizin oluru ile alnımızın akı ile çıkacağız. Birileri her ne kadar bu referandumu bir rejim değişikliği dese de bu bir rejim değişikliği değil. Ne zaman başımız sıkışsa milletimize gittik, yine başımız sıkıştı yine milletimize gidiyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın 316 milletvekili ile Anayasa değişikliğine sahip çıkacağız. Bazıları milletimize gitmemizden rahatsız, Sayın Cumhurbaşkanımızın millet ile birlikte olmasından rahatsızlar, milletin önünde siyaset yapmasından rahatsızlar" dedi.

"1961'DE ATATÜRK'ÜN ANAYASASI DEĞİŞTİRİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Turizm Eski Bakanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Atatürk'ün 1924 Anayasasında 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ifadesinin 1961 anayasasında hakimiyetin millete ait olmaktan çıkarılıp, anayasal kurumlara, anayasal organlara verildiği bir Türkiye'den bugünlere gelindiğini açıkladı. Ünal, "Yargının ayrı bir vesayet oluşturduğu, ordunun ayrı vesayet oluşturduğu hatta medyanın sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ayrı vesayet oluşturduğu bir Türkiye vardı. Şimdi bunlar diyorlar ya, 'Atatürk'ün Anayasasını değiştirtmeyiz', 'Biz bir rejim değişikliğine asla müsaade etmeyiz.' Siz 1961'de Atatürk'ün Anayasası değiştirilirken neredeydiniz? Atatürk'ün oluşturduğu idari ve siyasal sistem değiştirilirken neredeydiniz? Bir kere olsun o gün sesinizi çıkardınız mı? Hayır. Hakimiyet milletten alınıp anayasal organlara verilirken siz neredeydiniz? Niye o gün rejim kaygısı taşımıyordunuz? Niye o gün sistem değişiyor diye sesinizi çıkarmıyordunuz? Bırakın ses çıkarmayı, o gün siz milletini iradesini çalan darbecilere alkış tutuyordunuz. Darbenin alt yapısı hazırlamakla meşguldünüz, gazeteleriniz 'Gençler kıyma makinelerinde kıyma yapılıyor' diye yalan haber yapıyordu. 13 Mart Muhtırasında, 28 Şubat'ta neredeydiniz. Bir gün ortaya çıkıp da milletin sandıkta tecelli etmiş iradesine sahip çıktığınız görüldü mü? Asla. Bunlar tarihi kayıtlarda var. Şimdi kalkmış rejim değişikliğinden bahsediyorsunuz. Siz siyaseti o kadar bilmiyorsunuz ki, rejim değişikliği ile sistem değişikliği arasındaki farkın bile farkında değilsiniz" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA İLK YAPTIKLARI RESİMLERİNİ KALDIRMAK OLDU"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejiminin belli olduğunu belirten Ünal, "Rejimin adı Demokratik Cumhuriyettir. Anayasamızın 1, 2, 3 ve 4. Maddesi bunu açıkça ifade eder. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik, laik bir hukuk devletidir' Bununla ilgili bir tartışma var mı? Rejimi tartışıyor muyuz? Başbakanımız diyor ya, '1923'de biz bu tartışmayı bitirdik' Biz şimdi bir siyasal sistem değişikliği yapıyoruz. Siyasal sistem bütün anayasaların omurgasını oluşturan idari sistemdir. Siz 1961 Anayasası ile birlikte partili Cumhurbaşkanlığı sistemi değiştirilirken rejim değişikliği oldu diye sesinizi çıkarmadınız. Bugün biz bir siyasal sistem değişikliği yapıyoruz. Dolayısı ile bunu birileri rejim değişikliği gibi lanse etmesin. Bunlar Türk parası üzerindeki Atatürk'ün resmini kaldırdılar, İsmet İnönü'nün resmini koydular. Atatürk'ün hayallerini kim gerçekleştiriyor. Bunlar, 1938'de Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılır ayrılmaz ilk yaptıkları iş makamlardan Atatürk resmini kaldırmak oldu. Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Bülent Ecevit Başkanlık sistemi dedi mi? Daha sonraki süreçte bütün siyasi irade, bu sistemin değişmesi gerektiğini, bu siyasal sistemin sürdürülebilir olmadığı gerçekliğini ortaya koydu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet ile kurdu gönül bağından rahatsız olanların bulunduğunu belirten Mahir Ünal, "Tayyip Erdoğan bu milletin teveccühünü kazanmış, yüzde 52'lerle referandumlar, seçimler kazanmış ve Anayasanın kendisine verdiği yetki ile istediği her şeyi yapabilecekken niye sistem değişikliği istiyor. Çünkü 'Ben bugün varım, yarın yokum' diyor. Türkiye'nin bundan sonra herhangi bir şekilde krize girmeden istikrarını sürdürebilmesi için bir siyasal sistem değişikliği yapmamız gerek dediği için bunu yapıyor. Kendisini düşünse böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ama Türkiye'yi düşündüğü için bu siyasal sistem değişikliğini yapmalıyız diyor" dedi.

"CHP, VESAYETİN SİYASET İÇİNDEKİ ODAĞI"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği isterken, bazılarının bunu niye istemediğini açıklayan Ünal, "Sistemi kuranlar yargıyı bir vesayet olarak, askeri bir vesayet kulvarı olarak kullanmışlar. Biz bütün bu vesayet odaklarını bugüne kadar bertaraf ettik. Ama siz zannediyor musunuz ki, CHP siyaset yapmak için, amacı ve hedefi olan bir siyasi parti olarak mı yoluna devam ediyor sanıyorsunuz? CHP'nin bir iktidar olmak gibi bir amacının olmadığın biliyoruz, çünkü bunu kendi genel başkanları açıkladı. Peki CHP ne yapar? CHP vesayetin siyaset içindeki odağıdır. Bi sistemin değişkesi ile birlikte kendi anlamı da kaybolacağı için direniyor. Halbuki bu siyasal sistem değişikliği ile CHP'nin siyaset yapma imkanı ortaya çıkacak. Belki önümüzdeki dönemde CHP'li bir Cumhurbaşkanı olacak. Ama böyle bir hedefleri yok. Mahkeme kadıya mülk değil, Recep Tayyip Erdoğan bugün var yarın yok. Zaten seçilmiş Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Adı gibi devlet gibi Devlet Bahçeli'nin dediği gibi referandumu, bu taslağı götürelim, millet evet derse evet, hayır derse hayır. Kararı millet versin. Ona da hayır diyorlar. Sen milletin kararını hiçe sayıyorsan, sen bu referandumdan yüzde 99 çıksa bile biz bunu tanımayacağız diyorsan, sen Pazartesi'yi bekleyin diyorsan, soruyorum. Sen bu milletin neresindesin?" dedi.

(BT-İK)



08.01.2017 19:50:38 TSI

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