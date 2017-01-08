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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

08 Ocak 2017 Pazar, 21:00
Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kartal'da bulunan hayvanlara mama dağıtımı yaptı.
Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesi'nde soğuk hava şartları nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için farklı noktalara kuru mama bıraktı.
Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban'la birlikte Kartal Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesinde köpekler için kuru mama dağıtımı yaptı. Geçen yıl 40 ton kuru mama dağıtımı yapan Kartal Belediyesi hayvanların açlıktan ölmemesi için bu yılda da 40 ton kuru mama dağıtacak.
Kartal'da kış boyunca sokak hayvanları aç kalmayacak
Yaz aylarında sokak hayvanları için su dağıtımı yapan Kartal Belediyesi, karlı ve soğuk hava nedeni ile yemek bulmakta güçlük çeken hayvanların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kar yağışının başladığı saatten itibaren Kartal'ın farklı mahallerinde gönüllüler ve Kartal Belediyesi ekipleri tarafından mama dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar da mama dağıtımından dolayı Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e ve belediye ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.
(YM-Y)

08.01.2017 21:03:02 TSI
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