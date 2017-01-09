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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de okullara kar tatili

09 Ocak 2017 Pazartesi, 08:25
Kırşehir'de okullara kar tatili
Kırşehir'de okullara kar tatili

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir merkez ve İlçelerinde okullara kar yağışı nedeni ile tatil edildi.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgi ve Kırşehir Valiliğinin oluru ile okulların bir gün süre tatil edildiği duyuruldu.
Kar yağışının şiddetini aralıklı arttırması ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeni ile okullar Kırşehir merkez ve Akpınar, Akçakent, Kaman, Çiçekdağı, Mucur ilçelerinde bir gün süre ile tatil edildi.
Sabah saatlerinde alınan kararla Anaokulları, İlk Okullar, Orta Okullar, Liseler de verilen eğitime ara verildiği belirtildi.
(EÖ-AÖ-Y)

09.01.2017 08:29:20 TSI
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