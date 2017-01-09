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Kırşehir'de okullara kar tatili



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir merkez ve İlçelerinde okullara kar yağışı nedeni ile tatil edildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgi ve Kırşehir Valiliğinin oluru ile okulların bir gün süre tatil edildiği duyuruldu.

Kar yağışının şiddetini aralıklı arttırması ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeni ile okullar Kırşehir merkez ve Akpınar, Akçakent, Kaman, Çiçekdağı, Mucur ilçelerinde bir gün süre ile tatil edildi.

Sabah saatlerinde alınan kararla Anaokulları, İlk Okullar, Orta Okullar, Liseler de verilen eğitime ara verildiği belirtildi.

(EÖ-AÖ-Y)



09.01.2017 08:29:20 TSI

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