09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'da "Yöneticinin Adaleti" konulu konferans düzenlendi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:01
Aydın'da "Yöneticinin Adaleti" konulu konferans düzenlendi
Aydın'da "Yöneticinin Adaleti" konulu konferans düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ın koordinasyonuyla kamu idarecileriyle buluşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Yöneticinin Adaleti" konulu konferans verdi.

Etkinliğe Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer ve Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan'ın yanı sıra emniyet müdürleri ve ilçe kaymakamları katıldı.

Konferansta İslam Tarihinde II. Ömer olarak adlandırılan aynı zamanda Hz. Ömer Bin Hattab'ın da torunu olan Ömer bin Abdülaziz'in 60 yıllık Emevi hanedanlığı döneminde yaşanan olumsuzlukları, bozulan adaleti ve yönetimi tekrar tesis etmesi, günümüz idarecilerine yol gösterici özellikleri anlatıldı.
Ömer bin Abdülaziz'in 4 Halife döneminden sonra adaleti tekrar tesis ederek ortaya çok iyi bir yönetim sistemi koyduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Hz. Ali'nin evlatlarına karşı sürdürülen hasmane tutumdan bu dönemde vazgeçilmiş Fedek arazisinin gelirleri Hz. Ali'nin soyundan gelenlere verilmiştir" dedi.

Ömer bin Abdülaziz'in sosyal anlamda yaptığı faaliyetlere de değinen Ağırakça, Ömer'in Semerkant valisine, ticaret yollarına kervansaraylar yaptırmasını, hayvanların rahatının tesis edilmesini, hasta yolculara yardımda bulunulmasını emrederek insanların yanı sıra hayvanların rahatını da düşündüğünü anlattı. Ömer bin Abdülaziz döneminde yaşanan fikir özgürlüğüne dikkat çeken Ağırakça, 60 yıllık Emevi hanedanlığı döneminde susmak zorunda bırakılan ilim adamlarının bu dönemde fikirlerini özgürce dile getirebildiğini söyledi. Günümüzdeki idareciler için Ömer Bin Abdülaziz'in fikirlerinin yol gösterici olabileceğini anlatan Ağırakça, böylesine değerli bir yöneticinin 2 yıl 5 ay 18 gün görev yaptıktan sonra zehirlenerek öldürüldüğünü kaydetti.

Konferansın ardından konuşma yapan Rektörz Prof. Dr. Cavit Bircan, anlatılanlardan etkilenmemenin mümkün olmadığını dile getirerek böyle bir konferansta Valileri, Rektörleri ve Kaymakamları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konferansın ardından Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.
(MB-Y)

09.01.2017 09:05:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yağışlar Çiftçiyi Sevindirdi
YEREL

YAĞIŞLAR ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ
Didim Taşburun balıkçı barınağı 10 yıllığına kiralandı
YEREL

DİDİM TAŞBURUN BALIKÇI BARINAĞI 10 YILLIĞINA KİRALANDI
Şehitlere Saygı İçin Develer Davulsuz Güreşti
YEREL

ŞEHİTLERE SAYGI İÇİN DEVELER DAVULSUZ GÜREŞTİ
&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Aydın'da deve güreşi festivali
YEREL

AYDIN'DA DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR

Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı
YEREL

UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM, ŞAHADETİNİN 1. YILINDA AYDIN'DA ANILDI
ADÜ, Halep'ten yükselen çığlığa 3 TIR ile cevap verdi
YEREL

ADÜ, HALEP'TEN YÜKSELEN ÇIĞLIĞA 3 TIR İLE CEVAP VERDİ
Sarıkamış şehitleri 102. yıl dönümünde Aydın'da anıldı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ 102. YIL DÖNÜMÜNDE AYDIN'DA ANILDI
Aydın'da Kar Sevinci
YEREL

AYDIN'DA KAR SEVİNCİ
Ak kadınlar toprağa can verdi
YEREL

AK KADINLAR TOPRAĞA CAN VERDİ
Aydınlı şehitlerin isimleri Efeler'de yeni açılacak parklarda yaşayacak
YEREL

AYDINLI ŞEHİTLERİN İSİMLERİ EFELER'DE YENİ AÇILACAK PARKLARDA YAŞAYACAK
Süpermarketten hırsızlık yapan 3 kız öğrenci gözaltına alındı
YEREL

SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI