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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Yağışlar Çiftçiyi Sevindirdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:01
Yağışlar Çiftçiyi Sevindirdi
Yağışlar Çiftçiyi Sevindirdi
- Aydın'da Metrekareye 89 Kilo Yağış Düştü

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da çiftçilerin uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle yaşadığı endişe son yağışla birlikte umuda dönüştü. Meteoroloji Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada Aydın'de yaklaşık 24 saat süren son yağışta metrekareye 89,1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Aydın Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu "Geç gelen kış ve yağışlar kuraklık nedeniyle endişe içerisinde olan çiftçimizi sevindirdi" dedi.
"2017 Bereketli Geldi"
2016 yılında yeterli yağışı olmaması nedeniyle yaşanan kuraklığın çiftçileri endişelendirdiğini kaydeden Efeler Ziraat Odası genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, "Bölgemizde uzun zamandır beklenen yağışlar 2017'nin ilk haftasnda gerçekleşti. Yağışlar en çok biz çiftçileri sevindirdi. Kış mevsimi olmasına rağmen kuraklık nedeniyle halen örtü yangınları yaşanıyordu. Kuraklık; hububat tarımından, hayvancılığa kadar birçok sektörü olumsuz etkiledi. Zeytin rekoltesinde ciddi oranda düşüş var. Şükürler olsun ki yağış gerçekleşti. Aydın'da metrekareye 89,1, Söke'de 92,2 kilo yağış düştü. İl genelinde yüksek kesimlere kar yağışı gerçekleşti. 2017 yılının ilk haftasındaki yağışlar mutlu etti. Yağışlarla beraber, kuraklık bir nebze olsun geçti. İnşallah mevsim normallerine göre yaüışlar devam eder" diye konuştu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne son yağışlarla; Metrekareye İzmir'de 113.1, Manisa'da 111.2, Aydın'da 89.1, Balıkesir'de 74.3, Çanakkale'de 41.1 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
(İK)

09.01.2017 09:05:50 TSI
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