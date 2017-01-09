09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Ocak ...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:22
Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Ocak Mesajı
Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Ocak Mesajı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Gülsoy, "Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: " Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir.
"Kayseri basını da bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
(AÖ-Y)

09.01.2017 09:26:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'nin ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL

KAYSERİ'NİN İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti
YEREL

KAYSERİSPOR'DA MİJAİLOVİC SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Eğitime kar engeli
YEREL

EĞİTİME KAR ENGELİ
Ertuğrul Yücebaş Yeniden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Seçildi
YEREL

ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray'ı kadrosuna kattı
YEREL

KAYSERİSPOR, TRABZONSPOR'DAN GÜRAY'I KADROSUNA KATTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ADAN:
Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı
YEREL

HAVALAR SOĞUDU, IHLAMUR SATIŞLARI ARTTI
Erciyes kara doydu
YEREL

ERCİYES KARA DOYDU
Kayseri Ticaret Odası'nın OSB Hizmet Bürosu 2016 Yılında 32 Bini Aşkın Belge Verdi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI'NIN OSB HİZMET BÜROSU 2016 YILINDA 32 BİNİ AŞKIN BELGE VERDİ
Kocasinan eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi
YEREL

KOCASİNAN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Geçmişi hiçbir şekilde unutturmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "GEÇMİŞİ HİÇBİR ŞEKİLDE UNUTTURMAYACAĞIZ"
Kayseri, 7'den 70'e Sarıkamış Şehitlerini Andı
YEREL

KAYSERİ, 7'DEN 70'E SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI