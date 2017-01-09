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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da havuzda oryantiring yarışması

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:39
Adana'da havuzda oryantiring yarışması
Adana'da havuzda oryantiring yarışması

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye'de ilk defa havuzda oryantiring yarışması Adana'da yapıldı.
Adana Doğa ve Su Sporları ile Adana TED Kolejinin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında havuzda oryantiring yarışması yapıldı.
Adana Doğa ve Su Sporları Kulübü Başkanı Harun Uz, Adana'da bulunan havuz kulübü sahipleri ve yüzücülerin tavsiyesi ile yaklaşık iki yıllık süreç sonunda havuzda oryantiring yarışması yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yaklaşık 50 sporcunun yarışlar için Adana'ya geldiğini belirten Uz, "Adana bölgemizi çok seviyoruz ve yerel yönetimler ciddi destekler veriyor. Biz bu yarışmaları artık uluslararası arenaya taşımayı istiyoruz. Uluslararası spor dallarına bir spor dalı daha katacağız. Türkiye Yüzücülük Federasyonu ile de görüşeceğiz, daha profesyonel yapılması için. Şu an 50 yüzücü bu yarışa katılıyor. Yarışa katılanlar tamamen yüzme üzerine lisanslı sporculardır. Öncelikle onlara oryantiring eğitimi verildi. Oryantiring sporu koşarak, atlı, bisikletli yapılıyordu daha önceki yıllarda. Biz ilk defa havuzda oryantiring uygulamasını yapıyoruz, bunun devamında uluslararası spor dallarına bir spor branş daha katmış olduk. Şu an 50 yüzücü bu yarışa katılıyor. Yüzücülük özel ihtisaslı bir spor olduğu için önümüzdeki yıllarda da oryantiring sporcularına yüzme eğitimi vererek daha güzel etkinlikler yapacağız" dedi.
(ELF-Y)

09.01.2017 09:42:39 TSI
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