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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Erzin'de kurtuluş konseri

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:42
Erzin'de kurtuluş konseri
Erzin'de kurtuluş konseri

(Fotoğraflı)

Mehmet Uras
HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Kent Korosu konser verdi.
Melodi Düğün Salonu'ndaki konsere, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Konser öncesi konşan Erzin Belediye Başkanı Şimşek, "Sanatı ve sanatçıyı seven biriyim. Bu işe gönül vermiş ve Kent Korusu'nu oluşturan değerli arkadaşlarımız bu işin belediye çatısı altında daha verimli halde olacağını düşünerek teklifte bulundu. Bizde belediye olarak meclisimizde bir karar alarak Kültür Müdürlüğü'nü oluşturduk. İnşallah bundan sonra bu tür faaliyetler belediye şemsiyesi altında faaliyet gösterecek. Bu işe gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.
Gecede, Şef Recep Coşkun idaresinde 41 parça seslendiren Kent Korosu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Konser sonrası Başkan Şimşek, sanatçılara teşekkür ederek karanfil verdi.
(MEU-ELF-Y)

09.01.2017 09:47:37 TSI
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