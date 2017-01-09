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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:46
İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu
İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız'ın şehadetinin yedinci günü nedeniyle Mersin'deki evinde mevlit okundu.
Şehidin Annesi Aslı Yıldız'ın merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki evinde okunan mevlite Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Cezmi Türk Göçer, Süleyman Deni ve, Mahmut Halal ile Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan mevlitte, Vali Çakacak şehit ailesinin ve yakınlarının acılarını paylaşarak, teselli etmeye çalıştı.
(KYM-Y)

09.01.2017 09:50:41 TSI
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