09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kapanan 50 Mahalle Yolunu Açma Çalışmaları Sürüyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:49
Kapanan 50 Mahalle Yolunu Açma Çalışmaları Sürüyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçeye bağlı 50 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapana mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi'de 6, Pınarbaşı'da 10, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 25, Tomarza'da 5 ve Yahyalı ilçesinde 5 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı yol açma biriminin kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.
(AÖ-Y)

09.01.2017 09:53:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, &quot;Gelişim ve Kalkınma Sürecinde Gazetecilerin Büyük Bir Katkısı Vardır&quot;
YEREL

KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTÇİ, "GELİŞİM VE KALKINMA SÜRECİNDE GAZETECİLERİN BÜYÜK BİR KATKISI VARDIR"
TYB Kayseri Şubesi Yönetimi Güven Tazeledi
YEREL

TYB KAYSERİ ŞUBESİ YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: &quot;Elleriniz cepte yürümeyin&quot;
YEREL

ÖZEL DÜNYAM HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI MUSTAFA ALTUNEL: "ELLERİNİZ CEPTE YÜRÜMEYİN"
Develi'de ekipler gece boyunca kar temizleme çalışması yaptı
YEREL

DEVELİ'DE EKİPLER GECE BOYUNCA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI
Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Ocak Mesajı
YEREL

KAYSERİ SARRAF VE KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI VE TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI ÖMER GÜLSOY'DAN 10 OCAK MESAJI
Kayseri'nin ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL

KAYSERİ'NİN İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti
YEREL

KAYSERİSPOR'DA MİJAİLOVİC SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Eğitime kar engeli
YEREL

EĞİTİME KAR ENGELİ
Ertuğrul Yücebaş Yeniden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Seçildi
YEREL

ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray'ı kadrosuna kattı
YEREL

KAYSERİSPOR, TRABZONSPOR'DAN GÜRAY'I KADROSUNA KATTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ADAN:
Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı
YEREL

HAVALAR SOĞUDU, IHLAMUR SATIŞLARI ARTTI
Erciyes kara doydu
YEREL

ERCİYES KARA DOYDU
Kayseri Ticaret Odası'nın OSB Hizmet Bürosu 2016 Yılında 32 Bini Aşkın Belge Verdi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI'NIN OSB HİZMET BÜROSU 2016 YILINDA 32 BİNİ AŞKIN BELGE VERDİ
Kocasinan eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi
YEREL

KOCASİNAN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Geçmişi hiçbir şekilde unutturmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "GEÇMİŞİ HİÇBİR ŞEKİLDE UNUTTURMAYACAĞIZ"
Kayseri, 7'den 70'e Sarıkamış Şehitlerini Andı
YEREL

KAYSERİ, 7'DEN 70'E SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI