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Kapanan 50 Mahalle Yolunu Açma Çalışmaları Sürüyor



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçeye bağlı 50 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapana mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi'de 6, Pınarbaşı'da 10, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 25, Tomarza'da 5 ve Yahyalı ilçesinde 5 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı yol açma biriminin kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.

(AÖ-Y)



09.01.2017 09:53:26 TSI

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