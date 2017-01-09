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Uzun Kış Gecelerinde Kiloya Dikkat

- Uzmanlar Kilo Almaya karşı Kışın Daha Dikkatli Olunmasını İstedi



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen aşırı kilo, diğer adıyla şişmanlık, en fazla uzun gecelere sahip olan kış aylarında meydana geliyor. Aydın Liva Hastanesi Diyetisyen Hekimi Dr. İrem Başar, içinde bulunduğumuz kış aylarında gecelerin uzun olması nedeniyle artan öğün sayısı ve evde geçen zamanın artmasıyla birlikte hareketsiz yaşamın kilo artışına neden olduğunu kaydetti.

"Vücut Kendiliğinden Stoklamaya Başlar"

Vücudun yaradılışı gereği mevsimsel değişikliği fark ettiği anda aldığı enerjinin bir kısmını stoklamaya ve daha az yakmaya başlayan sisteme sahip olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Diyetisyeni Dr. İrem başar, "Kışın dikkat edilmediğinde insanlar daha fazla kilo alır. Özellikle ortam ısının düşmesi ile vücut arasında bir denge kurulması gerekir. Vücut, daima kendi ısısını dengede tutabilmek için harcadığı enerjiyi de dengede ve kontrol altında tutmak zorunda hisseder. Bu nedenle kortizol dediğimiz hormonumuz mevsimsel olarak sentez miktarları değişir. Bu hormon vücudumuzda yağ dokusunu arttırıp soğuğa karşı vücut sıcaklığımızı dengede tutar. Tabiatta özellikle kutup hayvanlarının daha yağlı olmasında bu durumu gözlemleyebiliriz. Yani kış aylarında yağ kütlemizi artıracak hormonlar salınmış olur. Biz buna karşı bazı tedbirler almamız gerekiyor" dedi.

Kış mevsiminde kilo almanın en önemli nedenlerinden birini de hareketsizlik olduğunu ifade eden Dr. Başar "Kış aylarında hareketsizlik artar. Evde geçen zaman daha fazladır. Bunun yanında sosyal aktiviteler de daha azdır. Geceler daha uzun olduğu için televizyon karşısında hareketsiz geçen saatler de uzundur. Bütün bunlar alınan enerjinin tamamının yakılmasını engeller. Ayrıca uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra yapılan atıştırmalar da kilo artışının temel nedenleri arasında yer alır. Bu nedenle kış boyunca vatandaşlarımızın özellikle akşam yiyip içtiklerine daha dikkat etmesi gerekiyor. Hava soğuk da olsa akşamları yürüyüş yapın" diyerek kışın kilo konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

(İK)



09.01.2017 09:56:11 TSI

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