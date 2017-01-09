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Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,30 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,30 TL en çok 9,30 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,10 TL en çok 11,60 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,60 TL en çok 3,60 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,20 TL en çok 6,20 TL.

(MB-E)



09.01.2017 10:03:03 TSI

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