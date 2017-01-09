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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:58
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,30 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,30 TL en çok 9,30 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,10 TL en çok 11,60 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,60 TL en çok 3,60 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,20 TL en çok 6,20 TL.
(MB-E)

09.01.2017 10:03:03 TSI
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