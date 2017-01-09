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Develi'de ekipler gece boyunca kar temizleme çalışması yaptı



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi'de dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Develi Belediyesi karla mücadele ekipleri gece yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar gece karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Develi Belediyesi Fen İşleri ekipleri gece boyunca tuzlama ve temizleme çalışmaları yaparak yolları trafiğe hazır hale getirdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develi Belediyesi olarak karla mücadele etmek için 7/24 hazır bekleyen bir ekip oluşturduk. Oluşturduğumuz ekip, yoğun kar yağışının hemşehrilerimizin gündelik yaşantılarını olumsuz etkilememesi ve araç trafiğinin daha güvenli olması için yoğun mesai yaparak çalışmaktadırlar. Kırsal Mahallelerimizde de karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları aynı yoğunlukta devam etmektedir" dedi.

(AÖ-Y)



09.01.2017 10:14:18 TSI

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