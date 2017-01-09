09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:13
Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Yaylası'nda mahsur kalan başıboş hayvanlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla donmaktan son anda kurtuldular.
Aybastı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri alınan bir ihbar üzerine yaylada başıboş sahipsiz bir ata ve bir adet sahipsiz köpeğe ulaşıldı. Ulaşılan at ve köpek belediye ekiplerince yoğun bir mücadelenin sonunda kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Hayvanlara yem verildi ve kar yağışının yoğun olduğu saatlerden itibaren eksi 7 derecede mücadele ederek hayvanlar kurtarılırdı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, "Ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda belediyemize ihbar düştü ve yaylalarda başıboş at ve köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu hayvanları kurtardık ve ilçeye getirerek sıcak bir alanda bekletiyoruz. Çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(AA-SLH-Y)

09.01.2017 10:17:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

FDH'den Suriye için giysi yardımı kampanyası
YEREL

FDH'DEN SURİYE İÇİN GİYSİ YARDIMI KAMPANYASI
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR
Ordu'da eğitime kar engeli
YEREL

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Fatsa'da Halep için 33 bin 876 lira yardım toplandı
YEREL

FATSA'DA HALEP İÇİN 33 BİN 876 LİRA YARDIM TOPLANDI
Ünye'de Sarıkamış yürüyüşü
YEREL

ÜNYE'DE SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ
Fatsa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi bölgesinde birinci oldu
YEREL

FATSA ESNAF KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BÖLGESİNDE BİRİNCİ OLDU
Ordu'da yangın: 1 ölü
YEREL

ORDU'DA YANGIN: 1 ÖLÜ