09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:24
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası
- Turnuvaya 16 ilden 276 sporcu katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı anısına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Adana İl Temsilciliği ile Adana Satranç Spor Kulübü ve Seyhan Rotary Kulübü tarafından 5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi.
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 6 gün süren müsabakalara 16 ilden gelen 276 sporcu katıldı.
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'nda kategorilerinde birinci olan sporcular şunlar:
A Kategorisi: Rıdvan Şakir, B Genel Kategorisi: Oğuzhan Koca, B Kızlar Kategorisi: Gülseren Kılıç, C Genel Kategorisi, Rahim Gündeş, C Kızlar Kategorisi: Yaprak Beren Akkapullu
Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, spor şube müdürü Halit Yılmazel, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel, Seyhan Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Tekin, Müsabaka Direktörü ve Adana Satranç Spor Kulübü Başkanı Ahmet Büyükpolat, Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, İş Adamı Halil Avcı verdi.
Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, satrancı geliştirmek için anlamlı ve önemli günlerde turnuva düzenleyerek, sporcuların gelişmelerini sağladıklarını belirtti.
(ELF-Y)

09.01.2017 10:27:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yutta kış
YEREL

YUTTA KIŞ
Adana'da havuzda oryantiring yarışması
YEREL

ADANA'DA HAVUZDA ORYANTİRİNG YARIŞMASI
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
YEREL

TAKSİCİYİ DARBEDİP ARACINI YAKTILAR
Adana'da derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
YEREL

ADANA'DA DEREDE MAHSUR KALAN İKİ KADIN KURTARILDI
Seyhan Baraj Gölü'nde 50 kilogramlık yayın balığı yakalandı
YEREL

SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE 50 KİLOGRAMLIK YAYIN BALIĞI YAKALANDI
&quot;Benim Şehrim Adana&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

"BENİM ŞEHRİM ADANA" FOTOĞRAF SERGİSİ
Çukurova Belediyesi'nden engellilere araç desteği
YEREL

ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİLERE ARAÇ DESTEĞİ
Fotoğraflarla eski Adana sergi ve söyleşisi
YEREL

FOTOĞRAFLARLA ESKİ ADANA SERGİ VE SÖYLEŞİSİ
TÜMSİAD Adana Şube'de Kutluca güven tazeledi
YEREL

TÜMSİAD ADANA ŞUBE'DE KUTLUCA GÜVEN TAZELEDİ
Üniversite öğrencilerine yangın tatbikatı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YANGIN TATBİKATI
Adana'da kumar operasyonu
YEREL

ADANA'DA KUMAR OPERASYONU