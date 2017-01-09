09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zirvede keçi kurtarma operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:27
Zirvede keçi kurtarma operasyonu
Zirvede keçi kurtarma operasyonu

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre , ilçeye 40 kilometre mesafedeki Selimiye mahallesinde yaşayan bir çiftçi ,Delikyol mevkiinde kayalıklarda mahsur kalan keçisini kurtarmak için Marmaris AKUT ekibinden yardım istedi. Aralarında kadın Akut üyelerinin de bulunduğu 5 kişilik kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamladıktan sonra bölgeye hareket etti.. Yol kotundan yaklaşık 90 metre yüksekte, kaya duvarının ortasında mahsur kalan keçiye ip teknikleri ile yukarıdan ulaşan ekip, keçiyi bulunduğu yerden 2 saatlik bir çalışma sonunda aşağıya indirerek sahiplerine teslim etti. Keçisine kavuşan çiftçi kurtarma ekibine teşekkür etti.
(VE-MB-Y)

09.01.2017 10:32:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta jandarma hırsızları suçüstü yakaladı
YEREL

MİLAS'TA JANDARMA HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Ünal: &quot;Rejim değil, siyasal sistem değişikliği&quot;
YEREL

ÜNAL: "REJİM DEĞİL, SİYASAL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ"
AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

AK PARTİ İL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Muğla'da kar keyfi
YEREL

MUĞLA'DA KAR KEYFİ
Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi
YEREL

MARMARİS ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ

Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

MUĞLA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ