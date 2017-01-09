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Zirvede keçi kurtarma operasyonu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre , ilçeye 40 kilometre mesafedeki Selimiye mahallesinde yaşayan bir çiftçi ,Delikyol mevkiinde kayalıklarda mahsur kalan keçisini kurtarmak için Marmaris AKUT ekibinden yardım istedi. Aralarında kadın Akut üyelerinin de bulunduğu 5 kişilik kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamladıktan sonra bölgeye hareket etti.. Yol kotundan yaklaşık 90 metre yüksekte, kaya duvarının ortasında mahsur kalan keçiye ip teknikleri ile yukarıdan ulaşan ekip, keçiyi bulunduğu yerden 2 saatlik bir çalışma sonunda aşağıya indirerek sahiplerine teslim etti. Keçisine kavuşan çiftçi kurtarma ekibine teşekkür etti.

(VE-MB-Y)



09.01.2017 10:32:03 TSI

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