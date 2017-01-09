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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası artık 'online' hizmet veriyor.



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GİRESUN (İHA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine online hizmet vermeye başladı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı iş adamları artık odaya gelmeden bilgisayarları ile online bir şekilde istediği evraklara anında ulaşabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Türkiye genelinde bu sistemi kuran ilk Odalardan olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, günümüzde zamanla yarışan iş dünyasının odadan almak istediği faaliyet belgesi ve oda kayıt belgesini online alabileceği gibi, aidatını da bu sistem üzerinden kolaylıkla ödeyebilir. Yıllardır odaya gelmeden belge almak ve aidat ödemek üzerine talepler vardı. En çok mağduriyet yaşayan ve bu sistemi talep edenler Eynesil, Görele, Tirebolu, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar bölgesi üyelerimizdi. Faaliyet belgesi ile oda kayıt belgesini elektronik ortamda vermemiz üyelerimiz açısından fevkalade iyi olmuştur" dedi.

Giresun iş dünyasının bu hizmetten faydalanabilmesi adına Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile entegreli olarak çalışması gerektiğine değinen Başkan Çakırmelikoğlu," Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Bursa'da bulunan odaların kullandığı bu sistemi biz Giresun'a getirdik. İşverenlerimizin Odaya gelmeden belgelerini alması için gereken, 'www.giresuntso.org.tr' adresimizde yer alan 'GTSO ONLINE' servislerini kullanarak işlem yapmalarıdır. Bu uygulama sadece üyelerimize evrak temin etmek ya da aidat ödemek için değil, ortak web sayfası tabanı oluşturmak, üyelerimizin firmalarını bu sayfa üzerinden tanıtmalarını sağlamak üzerine de hizmet sunmaktadır. Odamıza kayıtlı üyelerimiz 'E-ODA' sistemi üzerinden firma ve ürün tanıtımını yapabileceği gibi, bu platformu kendi web sayfaları gibi de kullanabileceklerdir. Şu an aktif olan sisteme Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı tüm işletmelerimizin entegre olmaları önemlidir. Bunun için Odamıza başvuru yaparak şifre almaları yeterlidir" ifadelerini kullandı.

(RY-ÖS-Y)



09.01.2017 10:32:26 TSI

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