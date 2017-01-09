Maskara Tiyatrosu, Başak Koleji'nin ziyaret etti
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AYDIN (İHA) - Aydın'da sahneleyecekleri oyun öncesi Aydın Özel Başak Koleji'ni ziyaret eden Maskara Tiyatrosu ekibi çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İstanbul Maskara Tiyatro Ekibi, Aydın'da sahneye koyacakları "Kadın Ölüleri" adlı tiyatro oyunları öncesinde Aydın Özel Başak Koleji Tales Matematik Müzesi ve yeni kurulan Başak Kent Tiyatro Salonu'nu gezerek çeşitli incelemelerde bulundu. Başak Koleji idarecileri, gerçekleşen keyifli ziyaret için Maskara Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.
(MB-Y)
09.01.2017 10:37:13 TSI
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