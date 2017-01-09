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Hisarcık'ta taşımalı eğitime 1 gün kar tatili



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalılarda eğitim-öğretime 9 Ocak 2017 Pazartesi günü itibarıyla 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalılarda eğitim-öğretime 9 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini, ilçe merkezinde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretimin devam ettiğini duyurdu.(MA-EFE)



09.01.2017 10:43:58 TSI

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