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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Hisarcık'ta taşımalı eğitime 1 gün kar tatili

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:41
Hisarcık'ta taşımalı eğitime 1 gün kar tatili
Hisarcık'ta taşımalı eğitime 1 gün kar tatili

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalılarda eğitim-öğretime 9 Ocak 2017 Pazartesi günü itibarıyla 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalılarda eğitim-öğretime 9 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini, ilçe merkezinde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretimin devam ettiğini duyurdu.(MA-EFE)

09.01.2017 10:43:58 TSI
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