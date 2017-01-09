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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kaymakam Avcı gazi askeri ziyaret etti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42
Kaymakam Avcı gazi askeri ziyaret etti
Kaymakam Avcı gazi askeri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kayseri'de menfur terör saldırısı sonucu yaralanan asker, Bayram Özdemir'i evinde ziyaret etti.
Kaymakam Avcı, beraberinde ilçe protokolü ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyünde ikamet eden Kayseri'de meydana gelen menfur terör saldırısı sonucu yaralanan Bayram Özdemir' i ziyaret etti. Kaymakam Avcı, bomba yüklü araçla saldırıda yaralanan Piyade Komando er Bayram Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
(MAD-Y)

09.01.2017 10:43:36 TSI
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