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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kepez '15 Temmuz'u unutturmuyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:47
Kepez '15 Temmuz'u unutturmuyor
Kepez '15 Temmuz'u unutturmuyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerinin manevi hatıralarını ilçede yaptığı eserlerde yaşatmaya devam ediyor.
Kepez Belediyesi, Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETO), 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve 15 Temmuz şehitlerinin manevi hatıralarını yaşatmak için şehitlerin isimlerini kalıcı eserlerine veriyor. Darbe teşebbüsü sırasında meydana gelen çatışmada Ankara'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın da ismi Kepez'de yaşayacak.
Kepez Belediye Meclisi kararıyla Antalyalı şehit polisin adı, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir parka verildi.

15 Temmuz şehidinin ismi parka verildi
"15 Temmuz'u ve 15 Temmuz Şehitlerimizi unutturmayacağız" diyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "O gece şehit düşen Polisimiz Muhammet Oğuz Kılınç'ın ismini, meclisimizin kararıyla bir parkımıza verdik. O hain kalkışma esnasında şahadete yürümüş ölümsüz kahramanlarımızın manevi hatıralarına hürmeti önemsiyoruz. Darbe girişimi sırasında, terörle mücadelede vatan aşkı ile gözünü kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Daha önce de Valilik makamının oluru ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Altınova Polis Merkezi Amirliği' ismi 'Altınova Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Polis Merkezi Amirliği' olarak değiştirilmişti.

Kepez'in iki caddesine 15 Temmuz ismi
Yine Kepez Belediyesi Meclisi'nin Ağustos toplantısında aldığı kararla Kepez Devlet Hastanesi'nin önünde kesişen iki caddede 15 Temmuz şehitleri yaşatılıyor. Güneş Caddesi'ne '15 Temmuz Şehitleri Caddesi', Hastane Caddesi'ne ise 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak kritik rol üstlenen şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verildi.
Kepez Belediyesi, 2016'daki geleneksel birimler arası futbol turnuvasını darbe girişimi sırasında, askeri helikopterden açılan kurşunla Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Korkutelili Yasin Naci Ağaroğlu'na ithafen düzenlemişti.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 10:51:28 TSI
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