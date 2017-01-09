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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: "Elleriniz cepte yürümeyin"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:48
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: "Elleriniz cepte yürümeyin"
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: "Elleriniz cepte yürümeyin"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Mustafa Altunel, buzlu yollarda kışlık ayakkabıların kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Buzlu havalarda eller ceplere koyulmamalıdır" dedi.
Kayseri'de dün etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava ile beraber yaya yolları da buzlandı. Özel Dünyam Hastanesi Ortoprdi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, buzlu yollarda kışlık ayakkabı ile yürünmesi gerektiğini söyledi. Altunel, "Kış yaklaşmadan önce uzmanlar otomobillerin lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini söyler. Bende artık ayakkabılarımızın değiştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü otomobiller gibi bizlerde meyilliyiz. Şehrimiz yoğun kış şartlarına maruz kalıyor ve zeminlerde kaygan oluyor. Bu yüzden dolayı her an düşme potansiyeli mevcuttur. Bundan dolayı kaymayan ayakkabılar ve kışlık ayakkabılarınız çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
Yaşlıların düşmeye daha çok meyilli olduğunu belirten Altunel, "Yaşlı hastalarımızda özellikle sabah namazına kalktıklarında camiye giderken en ufak kaymada kalça kırıklarına yoğun bir şekilde görüyoruz. Yine el ve bilek kırıkları hem gençlerde hem de yaşlılarda çok sık görülüyor. Bundan dolayı karlı havalarda yürürken tutunarak ve ellerini ceplerine koymadan serbest olmasında fayda var. Yürümeye başlamadan önce yolun zeminine çok dikkat etmek lazım. Kaygan zeminlerde uzak durulmasında ve daha tırtıklı veya toprak yollarda gitmelerinden fayda var. Ayrıca vatandaşlarımız kışın karlı havalarda arabalardan uzak dururlarsa daha faydalı olacaktır" diye konuştu.
(AG-AÖ-Y)

09.01.2017 10:50:07 TSI
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