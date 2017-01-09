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Başkan Karaaslan, gazetecilerin gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazetecilerin gününü kutladı.

Başkan Karaaslan yaptığı açıklamada, "Taşıdığı değer ve önem zaman geçtikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından olan basın; kamuoyu oluşturma, halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Basın, halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireyin ve toplumların da, olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünya ile sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilinçle hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir. Günümüzde birçok basın mensubu çok zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleği gereği büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi ve bağımsızlığının hem kurumsal hem de yasal çerçevede, bütün boyutlarıyla sağlanması, her konuda rahat, özgür, bağımsız ve güvence altında görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu aynı zamanda çağdaş bir demokrasinin de en önemli gereğidir. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak "Basın Çalışanları Günü" kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kulandı.

(COŞ-AÖ-Y)



09.01.2017 10:53:46 TSI

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