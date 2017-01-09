YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hisarcık Belediyesi'nde yeni yılın ilk meclis toplantısı

Hisarcık Belediyesi'nde yeni yılın ilk meclis toplantısı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Meclisinin yeni yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlığı makamında Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de seyirci olarak katılımlarıyla yapılan Belediye Meclis toplantısında, 2017 Yılı Meclis oturum günü, meclis üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ödeneği, Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneği ile zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi. 2017 yılında çalıştırılacak geçici işçi vizelerinin yapılması, Tam Zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısı ile Kısmi Zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması, Denetim Komisyonu oluşturulması, kira onayları, imar uygulamaları sonucu oluşacak belediyeye ait taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesi konularının görüşüldüğü öğrenildi.

Yeni yılın ilk Belediye Meclisi Toplantısının ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her ayın ilk Çarşamba günü yapılan Belediye Meclisi toplantılarına misafir olarak katılmak isteyen vatandaşların Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne müracaat etmelerini istedi.(MA-EFE)



09.01.2017 10:54:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER