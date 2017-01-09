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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Komutanlardan şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57
Komutanlardan şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret
Komutanlardan şehit aileleri ve gazilere anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, şehit aileleri ve gazilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alşen, yeni yerlerine taşınan Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesini ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Abdullah Varol ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Nevzat Aydın ile bir araya gelen Binbaşı Karameşe ve Yüzbaşı Alşen, ziyarette şehit aileleri ve gazilere hayırlı olsun dileklerini iletti.
"Bizlerin kapıları her zaman sizlere sonuna kadar açık" diyen Binbaşı Karameşe, "Bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimizin kutsal emanetleri sizler ve gazilerimizin her zaman yanınızdayız." dedi.
Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Abdullah Varol ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Nevzat Aydın anlamlı ziyaretlerinden dolayı Salihli Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen'e teşekkür etti.
(BA-SC)

09.01.2017 10:59:41 TSI
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