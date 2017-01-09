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Harran'dan Halep'e insani yardım taşıyan 3 tır daha yola çıktı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden Halep'e 3 tır dolusu daha insani yardım malzemesi gönderildi.

Harran Kaymakamlığı, Harran Belediyesi ve Beşir Derneği tarafından bir süre önce başlatılan Halep'e yardım kampanyası kapsamında, geçtiğimiz hafta gıda maddesi, un ve giyecekten oluşan 3 tır dolusu yardım dualar eşliğinde gönderilmişti. Yine aynı kampanya çerçevesinde, hayırseverlerin desteğiyle toplanan kömür, soba, battaniye ve kışlık giyecekleri taşıyan 3 tır daha Suriye'ye uğurlandı.

Hayati Harrani Camisinde öğle namazı sonrası gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Beşir Derneği Sorumlusu Mustafa Dolaş, dernek yetkilileri ile hayırseverler katıldı.

Daha önce Kobani'ye de gerekli insani yardımı yaptıklarını ifade eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Biz Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun mağdur edilmiş tüm kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Burada da bir süre önce yardım kampanyası başlattık. Kısa zamanda 3 tır gıda, giyim ve battaniye toplayarak Halep'e gönderdik. Bugün ise kömür, soba, battaniye ve giyecek olmak üzere 3 tır daha gönderiyoruz. Bunları Halepli kardeşlerimize göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Beşir Derneği Harran Sorumlusu Mustafa Dolaş ise, Suriye'de insanlık suçu işlendiğini ifade ederek, "Son 6 yıldır insanı insanlığından utandıran zulümlere sahne olan Suriye'de vahşet durmak bilmiyor. Sivil halkın hedef alındığı saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bizler de bu kampanyalarla elimizden geldiğince mağdur olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dolaş, daha sonra, yardımların toplanmasında katkısı olan herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, konuşmaların ardından dualar eşliğinde yola çıktı.

(BB-BRN-Y)



09.01.2017 11:01:02 TSI

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