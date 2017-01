YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kamil Saraçoğlu: Sporu seven her birey Kütahyaspor'a maddi veya manevi destek vermeli

Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor Kulübü Derneği'nin kongresine katıldı.

Kongre bir konuşma yapan Başkan Saraçoğlu, sporu seven her bireyin Kütahyaspor'a maddi ve manevi destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Saraçoğlu, "Biz Belediye olarak, her zaman şehrimizin kulübü olan Kütahyaspor'un yanındayız. Elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz. Fakat Kütahyalı hemşehrilerimizin de takımına sahip çıkması, tribünleri doldurması şart.Oyuncularımızın hepsi bizim evladımız ve en az kulübümüz kadar onlara da sahip çıkmamız hem Kütahyaspor adına, hem de yetişen altyapı ve sporu seven gençler adına son derece önemlidir. Memleketimizden başarılı sporcular ve takımlar çıkması en büyük temennimiz.Sporu seven bireyler olarak şehrimizin takımı Kütahyaspor'a maddi ve manevi desteği verirsek başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. (EFE)



