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KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, "Gelişim ve Kalkınma Sürecinde Gazetecilerin Büyük Bir Katkısı Vardır"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı.

Gazetecilik mesleğinin çok büyük fedakârlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, "Dünya'da ve ülkemizde olup biteni öğrenme ve bunları da çevremizle paylaşma bir ihtiyaçtır. Haber almaların özgürce yaşanabildiği ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerin gelişim ve kalkınma sürecinde gazetecilerin büyük bir katkısı vardır. Özgürlüklerin gelişmediği bir ülkenin gelişmesinden ve ilerlemesinden de söz etmek mümkün değildir" ifadesinde bulundu.

Gazetecilerin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek adına verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizen Büyüksimitci, "Gazeteciler kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlama gibi çok yönlü bir misyona sahiptir. Demokratik toplumlarda basın halkın gözü, kulağı ve sesidir. Gazetecilerimizin İlkeli yayıncılık anlayışı içerisinde olayları tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza aktaracaklarına güvenimiz tamdır. Ben bu duygu ve düşüncelerle zor şartlar altında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadesiyle mesajını sonlandırdı.

(AÖ-Y)



09.01.2017 11:09:34 TSI

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