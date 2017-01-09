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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Vali Karaloğlu, Gazeteciler Günü'nü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:15
Vali Karaloğlu, Gazeteciler Günü'nü kutladı
Vali Karaloğlu, Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü'nü kutladı.
Vali Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Karaloğlu mesajında, 10 Ocak'ın basın çalışanlarının hak ve hürriyetlerini kazandıkları, söz konusu hak ve hürriyetlerin yasal olarak teminat altına alındığı günün yıl dönümü olduğunu söyledi. Basın çalışanlarının hak ve hürriyetinin 68 yıl önce 10 Ocak'ta güvence altına alındığını hatırlatan Karaloğlu, "Şüphesiz ki, demokratik bir toplum için basın önemlidir. Haber ve görüşlerin yaygınlaştırılması ve kanaatlerin oluşturulması noktasında çok önemli bir konuma ve hayati bir göreve sahiptir. İşte bu hayati görevi, her an, her yerde ve büyük bir özveriyle görevinin başında olan basın çalışanlarımız yerine getirmektedir ve bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek için de zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin emek vermektedirler" dedi.
Mesajında 15 Temmuz sürecine de yer veren Vali Karaloğlu, "15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında Türk basınının devletimize ve milletimize sundukları katkı bunun en açık göstergesidir. 15 Temmuz sürecinde demokrasiye sahip çıkan basınımız dik duruşu ve gayretiyle her türlü takdiri hak etmektedir. Şehrimizde darbecilerin ses çıkaramamasında, hiç şüphesiz basınımızın çok büyük rolü ve katkısı vardır. Katkılarından dolayı bütün basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum. Milletçe, zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, kenetlendiğimiz 2023 hedeflerimize giden yolu aydınlatmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu duygularla, daha iyi çalışma koşul ve imkânına kavuşmaları temennisiyle, tüm basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, sağlık, huzur; başarı ve mutluluklar diliyorum."
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 11:19:10 TSI
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