AYDIN (İHA) - Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BAYSOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, her geçen gün zorlu hayat şartlarına direnmeye çalışan esnafın da işçiler gibi güvence altına alınması için çalışmalar yapıldığını belirtti. İşinden ayrılan çalışan nasıl belli bir süre işsizlik ödeneği ile korunuyorsa esnafın da Ahilik Fonu ile korunacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı taslağının hazırlandığını ifade eden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan uygulamanın esnaf için sevindirici olduğunu ancak kapsamında değişiklikler yapılmasına de ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken öncülüğünde 81 ilin Birlik Başkanı, 13 federasyon başkanı ve TESKOM'a bağlı üyeler ile Başbakanlık'ta yapılan toplantıda bir araya geldiklerini kaydeden Aydın Birlik Başkanı Çetindoğan, "Bu toplantıda Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım 'Ahilik Fonu'nu açıkladı. Kurulacak olan 'Esnaf Ahilik Fonu'nda biriken para ile işyeri yanan, iş kazası geçirip işini belirli bir süre yapamayan, hasta olup iş yeri kapalı kalan ya da iflas edip işini terk edenlere belli bir süre bu yardım yapılacağı müjdesini verdi" diyerek uygulamanın bir an önce hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

"Ahilik Fonu Kurulacak"

Ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere Ahilik Fonu kurulacağını ve bu uygulamanın yıl sonuna kadar devreye girmesinin planlandığını kaydeden Başkan Çetindoğan, "Her geçen gün daha da zor sürece giren küçük esnaf ve sanatkarımız için hazırlanan bu tasarıyı önemsiyoruz, ancak bundan ziyade esnafın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirlerin de bir an önce alınması gerekiyor. Esnafın zor bir dönemden geçtiğini herkes biliyor. Geliri sürekli azalırken gideri de her geçen gün artıyor. Bu yüzden esnaf da güvence istiyor ve yanlarında çalışan işçiler gibi, kendileri için 'Esnaf İşsizlik Fonu' kurulmasını istiyordu. Merkezde dillendirdiğimiz bu husus üzerinde yapılan çalışmalar sonucu konuyla ilgili çalışmalar son aşamasına geldi" dedi.

Kurulacak olan Ahilik Fonu hakkında bilgi veren Başkan Çetindoğan, "Esnaf ve sanatkarlar, faaliyetlerini bırakmaları ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı için başvuracaklar. Bu hallerin dışında, kendi isteği ile iş yerinin faaliyetine son verenler işsizlik maaşı için başvuramayacak. Fondan son 3 yılda en az 600 gün Ahilik Sigortası primi ödeyenler yararlanabilecek. Prim borcu olanlar ise en az 600 gün prim ödemiş olması şartı ile, 90 güne kadar prim borçları merkezi bütçeden karşılanarak Ahilik ödeneği alabilecek. Ahilik ödeneği asgari ücretin yüzde 40'dan az, yüzde 80'den fazla olamayacak. Ahilik ödeneği alanlara ödenek aldığı sürece sağlık hizmeti de verilecek. Hileli iflas ve muavazalı devirlerde ödemeler ve sağlık hizmetlerinin ücretleri faiziyle beraber geri alınacak. İŞKUR bünyesinde faaliyet yürütecek olan fonun primleri SGK tarafından toplanacak" diyerek Ahilik fonundan sadece iflas eden firmaların değil, belirli prim ödeyen ve dükkan kapatan esnafın da yararlanması gerektiğini bunun için de gerekli yazışmaları yapacaklarını ifade etti.

