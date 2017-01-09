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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:20
Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı
Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kar yağışının etkili olduğu son günlerde Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını unutmadı.
Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar, sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Gebze Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı ekipler, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için kentin birçok noktasına için yiyecek bırakıyor.
Vatandaşları da konuyla ilgili duyarlı davranmaya davet eden yetkililer, "Sokakta yaşayan hayvanlar özelikle kış aylarında yiyecek bulma konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Vatandaşlarımızı özellikle bu aylarda sokak hayvanları için daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kapılarına bırakacakları bir kap su, yemek artıkları onlar için hayati derecede önemli" dedi.
(İG-OA-Y)

09.01.2017 11:23:39 TSI
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