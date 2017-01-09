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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Yerel marketten müşterilerine 1001 hediye

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:20
Yerel marketten müşterilerine 1001 hediye
Yerel marketten müşterilerine 1001 hediye

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın yerel marketlerinden RANSS AVM, alışveriş yapan müşterileri için 1001 hediyeli çekiliş düzenledi.
Van'da uzun yıllardır AVM sektöründe büyük hizmetler sunan RANSS AVM, müşteri memnuniyeti konusunda sınır tanımıyor. İçinde iki arabanın da yer aldığı 1001 hediye çeşidiyle müşterileri için çekiliş düzenleyen RANSS AVM, bölge halkı tarafından takdir edildi. Bir düğün salonunda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı çekiliş, Milli Piyango İdaresi yetkilileri tarafından Noter huzurunda yapıldı.
Piyasaların durgun olduğu bir dönemde hem hareketliliği sağlamak hem de müşterilerinin yaptığı alışverişin karşılığını fazlasıyla kendilerine hediye olarak geri iade edebilmek anlamında böyle bir çekiliş düzenlediklerini belirten RANSS AVM yetkilileri, "Yıllardır gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Hizmet anlayışımız, kaliteli ve zengin ürün çeşitlerimizle halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Para kazanmaktan öte, müşteri memnuniyeti bizim için çok daha önemlidir. Bugün burada, Milli Piyango İdaresi öncülüğünde, Noter huzurunda ve basın mensuplarının gözetiminde hediye çekilişimizi gerçekleştirdik. Son model iki otomobil başta olmak üzere 1001 çeşit hediyemizi müşterilerimize teslim ettik. Müşterilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin büyük onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Otomobil kazanan şanslı müşterilerimiz Özgür Karacehennem ve Ayhan Orhan'ı tebrik ediyoruz. Allah kazasız belasız bir şekilde bu araçları kullanmayı nasip etsin. Müşterilerimizin mutlu olması, bizim mutlu olmamız demektir. Bu tür projelerimiz ilerde daha da büyüyerek devam edecektir" dedi.
Vatandaşlar ise, alışveriş yaptıkları marketin böyle bir çekiliş düzenlemesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, RANSS AVM yetkililerine teşekkür ettiler.
(ATL-MSA-Y)

09.01.2017 11:24:14 TSI
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