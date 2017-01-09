YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Belediyesi Ekipleri Teyakkuz Durumunda

Düzce Belediyesi Ekipleri Teyakkuz Durumunda



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini aldı. Belediyenin başta Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri başta olmak üzere çeşitli birimlerinden oluşan 'Karla Mücadele Ekipleri' olumsuz koşullara müdahale için teyakkuz durumunda tutuluyor.

Kar yağışı ile birlikte ana arterler ve bağlantı yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Ulaşım için, Ulaştırma müdürlüğü tarafından seferlerin aksamaması için tedbirler alındı, birçok hatta ek seferler yapıldı. Haftanın ilk günü okulların tatil olmasından yararlanılarak okul bahçeleri kardan temizlendi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş kar yağışının yoğun olduğu hafta sonundan beri ekiplerin başına geçerek çalışmaları bizzat koordine etti. Düzce Belediyesi Özel Kalem, Fen, Destek Hizmetleri, Su ve Kanalizasyon, Ulaştırma, Temizlik, Zabıta, İtfaiye müdürlüklerinden karla mücadele için oluşturulan nöbetçi ekipler teyakkuz durumunda tutuluyor.

(TT-AY)



09.01.2017 11:24:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER