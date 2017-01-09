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Misafir öğrenciler, Halil Peçe'nin evine konuk oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nde eğitim gören misafir öğrenciler, Halil Peçe'nin evine konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Misafir Ol Gel Bana" projesi Kocaeli'nde eğitim gören misafir öğrencilere Türk misafirperverliği ve kültürünü sergilemeye devam ediyor. Misafir ol gel bana projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup uluslararası öğrenci, Kocaeli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Halil Peçe'nin evine konuk oldu. Türk mutfağının en güzel tatlarından oluşan masada konuklarını ağırlayan Peçe, yemeğin ardından da misafirleriyle Türkçe sohbet etti.

(İG-OA-Y)



09.01.2017 11:25:11 TSI

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