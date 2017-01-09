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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:24
Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber oldu
Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber oldu

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 8 tırdan 7'si Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Beyşehir, Hüyük ve Derebucak İlçeleri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Salih Gül, İçerişehir Mahallesi'ndeki tarihi Eşrefoğlu Camisi karşısındaki tarihi bedestente oluşturulan yardım toplama merkezinde, toplanan yardımların uğurlanması amacıyla düzenlenen törende, yaklaşık 15 gün önce "Halep yalnız kalmasın, insanlık ölmesin" diyerek başlatılan yardım kampanyasının tamamlandığını belirtti. 4-5 tır dolusu yardım beklerken, vatandaşların yoğun katılımıyla bölgede beklentilerinin de üzerinde bir yardım toplandığını vurgulayan Gül, "7 tır aracımız doldu, 8'inci tırımızın ise az bir eksiği var, onu da tamamlayıp göndereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen Beyşehir, Hüyük, Derebucak'taki sivil toplum kuruluşlarımıza, Belediyemize, Kaymakamlığımıza, mahalle muhtarlarımıza ve din görevlilerimize, ayrıca vatandaşlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Halkımız yine kadirşinaslığını ortaya koydu" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası yardım tırları Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
(ARÖ-AH-Y)

09.01.2017 11:28:14 TSI
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