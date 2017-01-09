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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Donmak üzere bulunan köpek son anda kurtarıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:25
Donmak üzere bulunan köpek son anda kurtarıldı
Donmak üzere bulunan köpek son anda kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde donmak üzeri bulunan köpek Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. donmak üzere olan köpek kurtarıldı.
Akçakoca Belediyesi Whatsapp ihbar hattına gelen bir köpeğin donmak üzere olduğu ihbarı Akçakoca Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler anında müdahalede bulunarak donmak üzere olan kapeği alıp hayvan barınağına götürdüler ve tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(TT-AY)

09.01.2017 11:29:18 TSI
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