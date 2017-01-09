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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:28
Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
- Başkan Akgün: "Özgür basın demokrasinin vazgeçilmezidir"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır" dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 5953 sayılı Basın İş Yasası'nın 1961 yılında çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasayla değiştirilmesinin yıldönümü olan 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak, şu mesajı yayınladı:
"1961 yılında basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını sağlayan 212 sayılı yasa geçen 56 yılda büyük ölçüde budandı, iş güvencesi ortadan kalktı, toplu işten çıkarmalar günümüzde rutin hale dönüştü. Üzülerek söylemek gerekirse; bugün Türkiye'de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri 56 yıl öncesinden daha geri durumdadır. Oysa unutulmamalıdır ki, özgür basın; özgür toplum ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır, teminatıdır. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce, baskı altında olmadan yazıp çizebildiği, düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı, basın özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırıldığı yeni bir dönem hepimizin ortak arzusudur. Siz gazetecilerin, dün olduğu gibi bundan sonra da halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını mesleğinizin ilkeleri çerçevesinde savunacağınıza olan inancım tamdır. Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor, yaşamını yitirmiş olan bütün gazetecileri rahmetle anıyorum."
(EY-SO-Y)

09.01.2017 11:31:21 TSI
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