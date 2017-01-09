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Yazar Yalsızuçanlar, Tevfik İleri'yi anlattı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda farklı konu ve konuklarıyla hız kesmeden devam ediyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yazar Sadık Yalsızuçanlar, 'Bir Vefa ve Aşk Hikayesi Tevfik İleri' konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebze Belediyesi, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen işbirliğinde Tevfik İleri'nin 55. ölüm yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen konferansta Yalsızuçanlar, Tevfik İleri hakkında bilinmeyenleri Gebzeliler ile paylaştı.

(İG-OA-Y)



09.01.2017 11:31:44 TSI

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