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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta metrekareye 60 kilo yağış düştü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:28
Milas'ta metrekareye 60 kilo yağış düştü

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağış toprağı bereketlendirdi. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen sağanak yağışta, metrekareye yaklaşık 60 kg yağış düştü.
Milas'ta uzun zamandır yaşanan kuraklıkla boğuşuyordu. Kuraklıkla kavrulan Milas, ilçede 3 gündür etkili olan sağanak yağışla sevindi.
Etkili sağanak yağışlar en yoğun geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Cumartesi gecesi boyunca etkili olan sağanak yağışlarla, metrekareye yaklaşık 60 kg yağış düştü. Milas, deyim yerindeyse yağmura doydu.
Etkili sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası bu hafta içerisinde de kendini gösterecek. Hava durumu bugün için çok bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 9 en düşük ise -1 şeklinde hissedilecek. Yarın karla karışık yağmurlu en düşük sıcaklık -3, Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağışlı olacak ve en düşük sıcaklık 2 derece olarak hissedilecek.
İlçede etkili görülen sağanak yağışlara, çiftçiler memnun kaldı. 2016 yılında yeterli yağışı alamayan çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler geçirmişti.
(MB-Y)

09.01.2017 11:32:20 TSI
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