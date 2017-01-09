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2016'da bin 10 sokak hayvanının sıcak yuvası oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini 2016 yılında da sürdürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 5 bin sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken bin 10 tanesi sahiplendirildi. Merkezlerde tedavi ve aşıları yapılan sokak hayvanları sahiplendirilmesi de sağlandı. 2016 yılında da yine rekor sayıya çıkılarak bin 10 sokak hayvanı sahiplendirildi. 5 bin 500 adet sokak hayvanına kuduz aşısı, 2 bin adet karma aşı uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önlendi.

KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde haftanın 7 günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edildi. Geçici Bakımevlerini 2016 yılında toplam 7 bin kişi ziyaret etti. Yıl içerisinde 17 okul ve 671 öğrencinin ziyarette bulunduğu bakımevlerinde, engelli öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanarak eğitimleri açsından olumlu katkı sağlandı. 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde 300 öğrenci ile beraber Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ziyaret edilerek, çocukların yaban hayvanları yakından görmeleri sağlandı.

(İG-OA-Y)



09.01.2017 11:32:21 TSI

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