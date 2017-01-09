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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Belediye Meclisinde Bebek bakım emzirme kabinleri kararı onaylandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:28
Belediye Meclisinde Bebek bakım emzirme kabinleri kararı onaylandı
Belediye Meclisinde Bebek bakım emzirme kabinleri kararı onaylandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda ilçeye yapılacak olan bebek bakım ve emzirme kabinleri konusu ele alındı.
İlgili bir firmanın Akçakoca'nın farklı noktalarına kurdurmak istediği kabinlerle ilgili olarak Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye yetki verilmesinin değerlendirildiği toplantının sonunda, yetki konusu oylamaya sunuldu ve tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle Başkan Yemenici yetkilendirildi.
Sözkonusu emzirme kabinleriyle ilgili olarak Belediye Kültür İşleri Müdürü Füsun İlhan kürsüden meclis üyelerine bir sunum yaptı.
İlgili firmanın kendileriyle görüşme yaptığını, şu aşamada Akçakoca'ya 2 tane emzirme kabini yaptırmak istediklerini, 5 yıl boyunca hizmet verecek olan kabinin daha sonradan Belediye'ye geçeceğini anlatan Albayrak, firmanın bu işten kazancının ise, kabin dışına kuracağı reklam panosu ve kabin eklentisine yerleştirilmiş ATM (banka para yatırma-çekme kabini) kira geliri olacağını söyledi.
Bazı meclis üyelerinin de fikirlerini söylediği emzirme kabinleri konusunda, belediyenin hiç bir kurulum giderinin olmayacağı belirtilirken, geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi'nin de kurdurduğu emzirme kabinleriyle bebekli annelerin ihtiyaç duydukları bir hizmetin verileceği ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak görüşlerini ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise, sözkonusu kabinlerin 20 dakikalığına kullanılacağını, içeridekilerin değil ama sadece içeriye girenlerin görülebileceği giriş kapısı kameralarının yer alacağını, ülkenin her tarafında geçerli olacak kullanma kartlarına sahip annelerin bu hizmetten faydalanabileceğini ifade ederken, bazı meclis üyelerinin daha fazla emzirme kabini olması gerektiğini söylemesi üzerine Yemenici, ''siz bana yetkiyi verin ben gerekeni yapar, Allah'ın izniyle kabinlerin sayısını 2'nin üzerine çıkartırım'' şeklinde konuştu.
(TT-AY)

09.01.2017 11:32:30 TSI
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