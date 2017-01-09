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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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ilas'ta çipli kimlikte randevu krizi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:29
ilas'ta çipli kimlikte randevu krizi
Milas'ta çipli kimlikte randevu krizi

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta geçtiğimiz hafta başlayan çipli kimlik kayıtlarında yaşanan randevu sorunu vatandaşlardan tepki topladı.

Milas Nüfus Müdürlüğü, 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren kimlik kartlarının dağıtılmaya başlandığını açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında "Yeni T.C. Kimlik Kartı" başvurularının alınma sürecine ilçemizde geçtiğimiz hafta pazartesi gününden itibaren başlamıştı.
Eski nüfus cüzdanları yerine yeni çipli kimlik kartlarını almak isteyen Milaslı vatandaşlar, internetten ya da çağrı merkezinden randevu almaya çalıştı.
Çipli kimlik almak için ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresine ve Alo 199 numaralı çağrı merkezine ulaşmak isteyen Milaslı vatandaşlar, beklenmeyen bir problemle karşılaştı.
Milas Nüfus Müdürlüğü için ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden randevu almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden erişim sağlayamadı. Bunun üzerine Alo 199 hattından randevu almak isteyen kişiler, çağrı merkezi personeli tarafından verilen yanıtla tekrar şaşkınlık yaşadı. Çağrı merkezi, Muğla için çipli kimlik kartı randevusu verilemeyeceğini söyledi.
Hem internet sistem hatası hem de çağrı merkezinden randevu alamayan vatandaşlar, bu durum yüzünden mağdur oldu. Vatandaşlar çareyi, randevusuz Milas Nüfus Müdürlüğüne başvurmakta buldu.
"MUĞLA İÇİN RANDEVU SİSTEMİ YOK"
Çipli kimlik kartı randevu sisteminin çalışmaması yüzünden mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Eski nüfus cüzdanımız yerine yeni çipli kimlik kartına kavuşmak istedik. Ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet adresine başvurduğumuzda, Milas için sistem hatası aldık. Alo 199 hattını aradık. Bize Muğla geneli için sistemin açılmadığını ve randevu veremeyeceklerini söylediler. Sadece Milas Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapabiliyoruz. Randevusuz başvuracağımız için Milas Nüfus Müdürlüğü yoğun mesaili olacak. Bizler çalışan insanlarız, tüm gün sıra beklemek zorunda kalacağız. Randevu sistemine umarım bir çare bulabilirler." diye konuştular.
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU
Milas Nüfus Müdürlüğüne başvuru sırasında, sıramatikten de sıra numarası alması gerekmektedir. Sıramatik, randevulu vatandaşlarımıza randevu saatine uygun olarak öncelik vermektedir. Başvuru için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf isteniliyor. Ayrıca başvuru sırasında kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç kimlik kartı için 16 TL, kayıp cüzdanlar için ise 32 TL müracaat sırasında değerli kağıt ücreti tahsil ediliyor.
Kimlik kartınızın hangi aşamada olduğu internet üzerinden veya çağrı merkezinden takip edebilmektedir. Kimlik kartınız hazırlanarak, başvuru sırasında belirttiğiniz adrese PTT kargo ile teslim edilecektir. Başvurunuz sırasında kapalı bir zarf içerisinde verilen kimlik doğrulama amacı ile kullanılacak olan PIN şifrenizi, güvenliğiniz açısından kimlik kartınızı teslim aldıktan sonra nüfus müdürlüklerinde bulunan kiosklar (dokunmatik ekranlı bilgi ve servis amaçlı elektronik terminaller) kullanarak değiştirebilirsiniz.
10 yıl kullanım ömrüne sahip olan içinde temaslı temassız çip içeren yeni kimlik kartları uluslararası standartlarda, modern taşıma kolaylığına sahip yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk vs. mali kayıplar ve vatandaş mağduriyetlerini önleyebilecektir. Yeni Kimlik kartları elektronik imza olarak da kullanılacak olup birçok E-Devlet uygulamasıyla entegrasyon imkanı da sağlayacaktır.
Yeni kimliklerin verilme süreci devam ederken, eski kimliklerde 3-4 yıl daha kullanılabilecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ilk etapta yoğunluk oluşturmamaları için telaş etmemeleri sürece katkı sağlayacak izdiham yaşanmasını önleyecektir. Ayrıntılı bilgiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'nün www.nvi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
(MB-Y)

09.01.2017 11:33:51 TSI
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