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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bendevi Palandöken:

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:30
Bendevi Palandöken:
Bendevi Palandöken:
- "Gazeteci halkın sesidir."
- "10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutlu olsun."

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Basının da en temel taşlarından olan gazeteciler, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşırlar, doğru, ilkeli ve tarafsız haberleri ile topluma ışık tutarlar. Meşakkatli ve ulvi bir görevi icra eden gazetecilerin mesleğini onurlandırmak için 10 Ocak Günü Çalışan Gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

"(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı"
Gazetecilerin toplumun sesi, kulağı ve aynası olduğunu, dünyadaki gelişmeleri doğru, hızlı ve tarafsız gözle, halkın bilgi sahibi olabilmesi için özveriyle çalıştıklarını belirten Palandöken mesajında şunları belirtti: "Demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez birer aktörü olan basın yayın organları, toplumun gözü, kulağı, aynası ve sesi konumundadır. Basın, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basının da en temel taşlarından olan gazeteciler, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşırlar, doğru, ilkeli ve tarafsız haberleri ile topluma ışık tutarlar. Meşakkatli ve ulvi bir görevi icra eden gazetecilerin mesleğini onurlandırmak için 10 Ocak Günü Çalışan Gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Bilinen gerçekleri insanlara aktarmak, halkı bilinçlendirmek ve haberdar etmek, duyulmayan seslere kulak verilmesine vesile olmak için kalemlerini kullanan gazetecilerin gününü kutluyorum."
(JA-BA-Y)

09.01.2017 11:34:29 TSI
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