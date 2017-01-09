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Kızıldağ Yaylası'nda kar keyfi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde yolu genişletilerek bulvar haline getirilen ve uçak indirilen Kızıldağ Yaylası, Adanalıların gözdesi haline geldi.

Adanalılar, özellikle kar görmek için en yakın yer olarak Kızıldağ Yaylası'nı tercih ediyorlar. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Kızıldağ Yaylası'na gelen vatandaşlar Karaisalı'da bulunan esnafın da yüzünü güldürüyor.

Yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi geçerken yayla yolunun ulaşıma kapanmaması için, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan, vatandaşları Kızıldağ Yaylası'nı görmeye davet ederek, "Kızıldağ Yaylamız doğasıyla, temiz havasıyla ve muhteşem manzarasıyla görülmesi ve gezilmesi gereken bir yer. Şuan da yaylamızda kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Adana ve diğer illerde ki turizmcilerimizi yaylamızın muhteşem manzarasını görmeye davet ediyorum" dedi.

(ELF-Y)



09.01.2017 11:37:48 TSI

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