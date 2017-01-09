İzmit'te kar altında bisiklet turu
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin yaklaşık 8 yıl önce başlattığı bisiklet turu, yoğun kar yağışına rağmen devam etti.
Bisiklet tutkunları sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan'daki Bisiklet Eğitim Pisti'nde bir araya geldiler. Daha önceki haftalardaki yoğunluk olmasa da bisiklet severler, Yahya Kaptan'dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çevirdiler. Kar altında yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, turu Yahya Kaptan'da sonlandırdılar.
(İG-OA-Y)
09.01.2017 11:38:00 TSI
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