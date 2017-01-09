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Vali Demirtaş'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Güçlü basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarındandır"



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Güçlü basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarındandır" dedi.

Vali Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumsal bilincin oluşturulmasında ve halkın haber alma özgürlüğünün sağlanmasında basın çalışanlarının çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çekti.

Vali Demirtaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İletişim kanallarının her geçen gün geliştiği günümüzde basın mensuplarımız, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesinde ve halkın haber alma hakkının sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklarından biri de basın mesleğinin güçlü olmasıdır. Bilgi ve teknoloji çağı olarak da tanımlanan günümüzde gelişen iletişim araçları vasıtasıyla halkın haber alma özgürlüğüne yazılı, görsel ve işitsel araçlarla hizmet eden basın mesleğinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Halkın gözü ve kulağı olan basın çalışanlarımızın toplumu her konuda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, bağımsız, tarafsız ve basın meslek ilkelerine uygun bir anlayışla yerine getirmeleri de büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle demokrasimizin en temel dayanaklarından birini oluşturan; toplumsal barış, huzur ve güvenin sağlanmasına fedakar çabalarıyla önemli katkılar sunan tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

(ELF-Y)



09.01.2017 11:43:22 TSI

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