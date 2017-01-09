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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:46
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin:
- "Basın mensupları bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin mesajında, gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu vurgularak, toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, basın ve yayın kuruluşlarını ayakta tutan ve onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensuplarının bu sektörün isimsiz kahramanları olduğunu söyledi.
İfade özgürlüğü ve basın hürriyetinin demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olduğunun altını çizen Şahin, "Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç hatta dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağı ise kitle iletişim araçlarına çeşitlilik getirerek haber ve bilgi akışına hız kazandırmıştır. Artık bir tık ile habere ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir. Şüphesiz böyle bir ortamda hem basın yayın kuruluşlarının hem de basın çalışanlarının sorumlulukları da artmıştır. Bu sorumlulukların en başta geleni ise kuşkusuz kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesidir" dedi.
Basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirirken daima toplum yararını gözetmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bireyin haber alma hakkına aracılık eden basının doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme ve her zaman toplum yararını gözetme sorumluluğu da göz ardı edilemez. Ayrıca basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yaparken, ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemlidir" ifadesini kullandı.
Basın çalışanlarının bu çok önemli ve güç görevi yerine getirirken işlerini fedakarlıkla yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Haber peşinde ve dünyanın farklı bölgelerinde her türlü zorluğa göğüs gererek, savaşlarda, çatışmalarda canlarını hiçe sayarak geçen bir hayat her zaman takdiri hak etmektedir" dedi.
Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Şahin, görev başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle andı.
(BRN-Y)

09.01.2017 11:50:44 TSI
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